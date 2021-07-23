Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sel ve heyelan bölgesi Rize'de incelemelerde bulunan sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Sel bölgesinde...

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sel ve heyelan bölgesi Rize'de incelemelerde bulunan sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Sel bölgesinde enerji verilemeyen 12 bin 695 abone sayımız, yapılan çalışmalarla 503'e geriledi.