Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sel ve heyelan bölgesi Rize'de incelemelerde bulunan sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Sel bölgesinde...
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Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sel ve heyelan bölgesi Rize'de incelemelerde bulunan sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Sel bölgesinde...

Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Sel ve heyelan bölgesi Rize'de incelemelerde bulunan sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Sel bölgesinde...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sel ve heyelan bölgesi Rize'de incelemelerde bulunan sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Sel bölgesinde enerji verilemeyen 12 bin 695 abone sayımız, yapılan çalışmalarla 503'e geriledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sel ve heyelan bölgesi Rize'de incelemelerde bulunan sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Sel bölgesinde enerji verilemeyen 12 bin 695 abone sayımız, yapılan çalışmalarla 503'e geriledi. Ekiplerimiz gece gündüz mesaide. Hep birlikte bu zorlukları da aşacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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