Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz

ISPARTA (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da en kısa sürede hayatı normalleştireceklerini belirterek, "Şu an itibarıyla il genelinde 299 bin aboneden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumda. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz canla başla çalışmaktadır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği, elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'da valilik bünyesinde 112 Çağrı Merkezi'nde kurulan kriz merkezinde toplantı yaptı. Bakan Dönmez, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Ömer Seymenoğlu ile kurum amirlerinden bilgi aldı.

Isparta'da devletin, milletin yanında olduğunu ve gerekli müdahalelerin yapıldığına dikkat çeken Bakan Dönmez, "Hayatı normale dönüştürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gün içerisinde, özellikle şehir merkezinde enerjisiz bir tek abone kalmayıncaya kadar çalışacağız. Tüm planlamalarımızı yaptık. Isparta'ya geçmiş olsun diliyorum. Göstermiş oldukları metanet, sabır ve anlayıştan dolayı Ispartalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. En kısa sürede bu afetin etkilerini azaltacağız ve Isparta'da hayatı normale dönüştüreceğiz" diye konuştu.