Son dakika haber... Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim kimsenin malında gözümüz yok" Son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim kimsenin malında gözümüz yok" "İki tane sismik araştırma gemimiz iki tane de derin deniz sondaj gemimiz hem Akdeniz hem de Karadeniz'de faaliyetlerine devam ediyor" Hazine ve Maliye Bakanı Fatih Dönmez, Başkent Organize Sanayi...

Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim kimsenin malında gözümüz yok" "İki tane sismik araştırma gemimiz iki tane de derin deniz sondaj gemimiz hem Akdeniz hem de Karadeniz'de faaliyetlerine devam ediyor" ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Fatih Dönmez, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu. Kaynak: İHA