Son dakika haber... Enerji Bakanı Dönmez: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz (2)
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Son dakika haber... Enerji Bakanı Dönmez: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz (2)

Son dakika haberleri: ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz" dedi.

Son dakika haber... Enerji Bakanı Dönmez: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz (2)
22.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:20

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz" dedi.

Bakan Dönmez,  Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Ziyaretinin  ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, "İstanbul'u fetheden büyük sultanın bugün türbesini ziyaret etmek suretiyle bir kez daha anmış olduk. ve Fatih gemimiz adını taşıdığı padişaha yakışır, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Fatih gemimiz denizlerimizde yer altındaki doğal kaynakları ortaya çıkarmak için adeta bir fetih harekatı yaptı. Bu sabır, azim inanç gerektiren uzun soluklu bir iş. Hamdolsun daha iki yıl geçmeden 2 gemimizde 9 derin sondajı yaptık ve bu sondajlardan birisini de keşifle sonuçlandırmış olduk. Gemilerimizde, sismik araştırma gemilerinde çalışan tüm personeli canı yürekten kutluyorum" dedi. 

"BU KEŞİFLE BİRLİKTE İTHALATIMIZDA CİDDİ BİR AZALMA BEKLİYORUZ"

Yapılan doğalgaz keşfi ile ithalatta azalma beklediklerini kaydeden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Bildiğiniz gibi Türkiye'nin 2023 hedeflerinden birisi de dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek. O vizyonu destekleyecek en büyük gelişmelerden birisi de bizim enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak hatta sıfırlayacak adımlar atmamızdı. Bu keşif, bu vizyona giden yolda bizim en büyük araçlardan birisi olacak. Cari açığın azaltılmasında hatta pozitif yöne geçmesinde en büyük katkıyı sağlayacak unsurlardan birisi. Son 10 yıla baktığımızda petrol ve doğalgaza ödediğimiz bedel yaklaşık 40 milyar dolar. Cari açığımıza baktığımızda da yıllar itibari ile değişkenlik göstermekle birlikte, en büyük etken enerji ithalatı gibi duruyor. Bu keşifle birlikte ithalatımızda ciddi bir azalma bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"KENDİ ÜRETECEĞİMİZ GAZIN, İTHAL EDECEĞİMİZ GAZA GÖRE DAHA EKONOMİK OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"Fatih Dönmez, "Bu keşifle birlikte kendi üretim imkanımız ve potansiyelimiz artmış olacak. Sadece Türkiye açısından değil özellikle Güneydoğu Avrupa'da gerçekleşecek doğalgaz ve elektrik ticaretinin de merkez üssü haline getirmeyi planlıyoruz. Bize sadece Rusya'dan değil, İran'dan ve Azerbaycan'dan doğalgaz geliyor. Irak'a kadar hattımızı götürdük. Belki orada keşifler olursa oradan gelme imkanı var. Şimdi kendi kaynağımızı bulduk. Belki Doğu Akdeniz'de bir keşif olacak. Bu kadar gazın geldiği bir yerde rekabetin olmaması mümkün değil. Rekabette her zaman tüketicinin lehine yarar. O açıdan vatandaşlarımıza şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde yani malın bol olduğu yerlerde fiyatların düşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Her koşulda kendi üreteceğimiz gazın, ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDE 6000 KİLOMETRE KARELİK YENİ BİR ALAN DAHA VAR"

Çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, "Bu şu anda bizim ilk keşfimiz. Yaklaşık 250 kilometre karelik bir alana denk geliyor. Şimdi önümüzde 6000 kilometre karelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımızın görüşüne göre benzer bir formasyona burada da rastlayabiliriz. 2023'te inşallah bir başka hayalimiz gerçekleşmiş olacak. Türkiye ilk defa kendi nükleer güç santralinde ilk ünitesini işletmeye almayı hedefliyoruz. İnşallah 100'üncü yılda ilk üniteyi almış olacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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