Son dakika haber: Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği Sivas çiftçisinin yeni kazanç kapısı olacak

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığından endüstriyel amaçlı yetiştirilme onayı verilen kenevir, Sivas'ta çiftçilere maliyeti az, kullanım alanı geniş alternatif kazanç kapısı imkanı sunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından endüstriyel amaçlı yetiştirilme onayı verilen kenevir, Sivas'ta çiftçilere maliyeti az, kullanım alanı geniş alternatif kazanç kapısı imkanı sunacak.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, ocak ayında Sivas'ı kenevir ekilebilen 20. il olarak onayladı.

Bu kapsamda kenevir ekimine yönelik yapılan hazırlıklar, Vali Salih Ayhan başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantıda konuşan Ayhan, kentin coğrafi durumu ve çiftçi sayısının bakanlığa rapor halinde sunulmasının ardından, endüstriyel kenevir yetiştiriciliği kapsamında lif, sap ve tohum amaçlı kenevir ekiminin ocak ayı içerisinde onaylandığını belirtti.

Ayhan, kenevirin kullanım alanı geniş olduğuna dikkati çekerek, "Kenevir, gıdadan tekstil sanayisine, otomobilden asfalt petrol sanayisine kadar kullanım alanı geniş ve rahat yetiştirilebilen bir bitki. Bununla birlikte çok yüksek maliyet içeren bir yetiştiriciliği yok. Bir dönüm kenevir 25 dönüm orman kadar oksijen üretir. Üstelik kenevir 4 ayda yetişir. 1 ağaç ise 20-50 yılda yetişir. Yine bir dönümlük kenevirden 4 dönüm ağaca eş kağıt üretilebilir. Kenevir aynı zamanda gerçek bir radyasyon temizleyicisidir." ifadelerini kullandı.

"Kenevirden 25 binin üzerinde farklı ürün elde edilebilir"

Kenevirin dünyanın her yerinde yetişebildiğini ve çok az suya ihtiyaç duyan bir bitki olma özelliği taşıdığını da aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Ayrıca kendisini böceklerden koruyabildiği için tarım ilaçlarına gereksinim duymaz. Özellikle problemli toprakların ıslahında, yabancı ot probleminin çözümünde hastalık ve zararlıların engellenmesinde de önem taşıdığı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Kenevirden 25 binin üzerinde farklı ürün elde edilebilir. Kenevirin tohumları içerdiği yağ ve protein nedeniyle iyi bir gıda bitkisi olduğu gibi hayvan beslenmesinde iyi bir silaj bitkisidir. Kenevirin lifleri tekstil, urgan, sicim yapımında ve dokumacılıkta kullanıldığı gibi sapları da yakacak olarak kullanılır. Kenevir iyi bir izolasyon bitkisi olduğundan inşaat sektörü ve kağıt sanayisinde kullanılmaktadır. İlaç, kozmetik ve parfümeri sanayisi de diğer kullanım alanlarıdır."

Ayhan, kenevir ekimi yapmak isteyen çiftçilere çağrıda bulunarak, başvuruların, 1 Nisan 2021'e kadar taahhütname, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, nüfus kayıt örneği ve arazi kroki belgesi ile valilik ve kaymakamlıklara yapılacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde