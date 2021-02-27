Son dakika haber | Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
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Son dakika haber | Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

27.02.2021 16:30 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:40
Son dakika haber | Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Son dakika haber... KAYSERİ'de Endonezyalı üniversite öğrencisi Muhammed Khikamuzain (22), evinde ölü bulundu.

KAYSERİ'de Endonezyalı üniversite öğrencisi Muhammed Khikamuzain (22), evinde ölü bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Maliye Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Khikamuzain, sabah saatlerinde Talas ilçesi Keçiköy mahallesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde yatağında hareketsiz bulundu. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Khikamuzain'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde ve evin çevresinde inceleme yaptı. Birkaç gündür akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Khikamuzain'in cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haber | Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Son dakika haber | Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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