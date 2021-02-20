Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
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Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi

20.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre Endonezya'nın başkenti Jakarta'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bin 380 kişi evini terk etmek zorunda kalırken Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bin 380 kişi evini terk etmek zorunda kalırken Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar da yollarda kaldı. Jakarta Afet Ajansı Başkanı Sabdo Kurnianto yaptığı açıklamada, sel sularının 1.8 metre yüksekliğe ulaştığını, 10 milyon nüfuslu kentin güney ve doğu bölgelerinden şu ana kadar bin 380 kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu. Jakarta Valisi Anies Baswedan ise, "Son verilere göre selden 200 mahalle etkilendi" bilgisini paylaşarak şehir genelinde 20'den fazla tahliye merkezinin hazırlandığını vurguladı. Baswedan, "Yağmur durdu, ancak diğer bölgelerden gelen sel suları halen Jakarta'yı etkiliyor. Umarım şehir merkezine ulaşmaz ve su çekildiğinde insanlar günlük yaşamına devam edebilir" diye konuştu.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), önümüzdeki günlerde şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarlar da dahil olmak üzere sert hava koşullarının başkentte ve çevresinde etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu. BMKG Başkanı Dwikorita Karnawati, "Jakarta ve çevresi, Şubat ayı sonuna veya Mart başına kadar devam edeceği tahmin edilen yağışlı dönemin halen en yoğun aşamasında" ifadelerini kullandı. - JAKARTA

Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haber | Endonezya'yı sel vurdu, binden fazla kişi tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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