Son dakika haber: Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 2 ay sonra ilk cuma namazı Son dakika gelişmesine göre Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Cakarta'da, sosyal kısıtlamaların uygulanmaya başlandığı 10 Nisan'dan bu yana toplu ibadete kapalı olan camiler, bugünkü cuma namazı ile açıldı.

Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği camilerde, sosyal mesafe, maske ve herkesin kendi seccadesini getirmesi gibi belirlenen kurallara riayet edildi.

Müslümanlarda camilerin açılması sevinci

Cakarta'daki Assahara Camisi'ne gelen Ilman Fahrul, "Bugün, kısıtlamaların başlamasından bu yana ilk cuma namazını kılıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Umarım, herkes tedbirlere uyar." diye konuştu.

Aan Mevlana da "Sağlık protokollerine uyarak namaz kılmak ibadetlerimizde eksikliğe neden olmaz. Bu düzenlemeler, başlıca kendi ve toplumun sağlığını korumayı amaçlıyor." dedi.

Bu arada sadece namaz vakitlerinde açık kalacak ve yüzde 50 kapasite ile hizmet verecek camilerde, sohbet gibi toplu dini etkinliklere ise bir süre daha izin verilmeyecek.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, dün, normalleşme kapsamında bazı kısıtlamaların tedbir amaçlı haziran ayı boyunca devam edeceği başkentte sosyoekonomik hayatın kademeli olarak faaliyete geçeceğini açıklamıştı.

Endonezya'da bugüne kadar 28 bin 818 kişi Kovid-19'a yakalanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1721'e ulaştı, 8 bin 892 kişi iyileşti.

Kaynak: AA