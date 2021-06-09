Son dakika haber... Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Thalib'den, Mersin Valisi Su'ya ziyaret
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Son dakika haber... Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Thalib'den, Mersin Valisi Su'ya ziyaret

Son dakika haber... Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Thalib'den, Mersin Valisi Su'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sjaiful Thalib, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sjaiful Thalib, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Valilik'te gerçekleşen ziyarette Thalib'e, Thalib'e, Mersin Uluslararası Limanı'na (MIP) lojistik amaçlı demirleyen Endonezya Cumhuriyeti Donanması Kuvvetlerine (Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) ait "KRI Sultan İskender Muda 367" adlı geminin komutanları eşlik etti.

Vali Su, bir süre görüştüğü heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Albay Thalib de kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Su'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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