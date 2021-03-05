Son dakika haber | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Bir son dakika haberine göre KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 971 artışla 1 milyon 368 bin 69'a ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 129 artarak 37 bin 26'ya, iyileşenlerin sayısı da 6 bin 331 artışla 1 milyon 182 bin 687'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 310 bin 97'ye yükseldi.

Bugün 3 bin 275 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 286 bin 904, aktif vakalar ise 22 bin 34 oldu.

Son 24 saatte 6 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının sayısı 1159'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1149 artarak 438 bin 574'e, virüse bağlı can kaybı 55 artışla 8 bin 211'e yükseldi.

Son bir günde 70 bin 567 kişiye virüs testi yapılırken, 1250 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 388 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba'da Kovid-19'a karşı uygulanan ve daha önce 7 Mart'ta sona ermesi planlanan olağanüstü halin (OHAL) 21 Mart Pazar gecesine kadar uzatılması kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız