Son dakika haber | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika haber | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

01.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:21
Son dakika haber | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Gelen son dakika haberine göre KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 680 artışla 1 milyon 341 bin 314'e yükseldi.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 159 artarak 36 bin 325'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 151 bin 915'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1828 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 302 bin 580'e yükseldi.

Bugün 2 bin 486 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 275 bin 903, aktif vakalar ise 25 bin 542 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1135'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 698 artarak 434 bin 129'a, can kaybı sayısı 51 artışla 7 bin 961'e yükseldi.

Son bir günde 21 bin 620 kişiye virüs testi yapıldı. 1285 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 436 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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