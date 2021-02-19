Son dakika haber! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 614 artarak 1 milyon 263 bin 299'a çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 183 artışla 34 bin 152'ye, iyileşenlerin sayısı 10 bin 783 artışla 1 milyon 69 bin 5'e ulaştı.

Bu arada ülkede toplu aşılama kapsamında aşılanan sağlık çalışanı sayısının 1 milyon 468 bin 764'e yükseldiği açıklandı.

Malezya'da okullar 1 Mart'tan itibaren yeniden açılıyor

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 936 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 277 bin 811'e yükseldi.

Bugün 4 bin 889 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 239 bin 971, aktif vakalar ise 36 bin 797 oldu.

Son 24 saatte 13 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 1043'e ulaştı.

Öte yandan Eğitim Bakanı Mohd Radzi Mohd Jidin, ülkede yüz yüze eğitimlerin 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağını duyurdu.

Bu kapsamda anaokulu ile 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin 1 Mart'ta ders başı yapacağını açıklayan Bakan Mohd Radzi, 3 ila 6. sınıf öğrencilerinin ise 8 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1303 artarak 424 bin 48'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 64 artışla 7 bin 376'ya yükseldi.

Son bir günde 55 bin 605 kişiye virüs testi yapılırken, 1998 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 547 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız