Son dakika haber | Endonezya'daki sellerde ölenlerin sayısı 181'e yükseldi
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Son dakika haber | Endonezya'daki sellerde ölenlerin sayısı 181'e yükseldi

Son dakika haber | Endonezya'daki sellerde ölenlerin sayısı 181'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KUALA Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e ulaştı.

KUALA Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e ulaştı.

Basın açıklaması yapan Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Vali Yardımcısı Josef Nae Soi, son arama ve kurtarma çalışmalarıyla daha fazla kişinin cesedine ulaştıklarını bildirdi.

Toplam ölü sayısının 181'e yükseldiğini belirten Josef, haber alınamayan 48 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Doğu Flores, Lembaga ve Alor şehirlerinde 5 Nisan'dan bu yana etkili olan yağışlar, sel ve heyelana yol açmıştı.

Sel ve heyelanın ardından yaklaşık 15 bin ev kullanılamaz hale gelmişti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Doğal afet kurumuna göre, takımadada nüfusun yarısına denk gelen 125 milyon kişi heyelan riskinin olduğu bölgelerde yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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