Son dakika haber: Endonezya'da yangın 382 aileyi evsiz bıraktı Son dakika haberine göre Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan yangında 382 ailenin evsiz kaldığı bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan yangında 382 ailenin evsiz kaldığı bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, başkentin Batı Cakarta bölgesindeki Kuzey Duri Mahallesi'nde dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Batı Cakarta İtfaiye Şefi Eko Sumarno, yangının 382 ailenin yaşam alanına zarar verdiğini belirterek, olayda yaralanan ve can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı.

Kontrol altınan alınan yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA