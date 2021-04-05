Son dakika haber! Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı

Son dakika haberlerine göre Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yaptığı açıklamada, dün, eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle 11.00'de sağanağın sele neden olduğunu bildirdi.

Jati, şimdiye kadar 55 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

En az 42 kişinin kayıp olduğunu aktaran Jati, yaralanan 9 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Jati, afet bölgesinde binlerce kişinin yerinden olduğunu, elektrik kesintileri yaşandığını ve bazı yolların ulaşıma kapandığını kaydetti.

Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar görürken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Burcu Biricik Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 09:15:48. #1.14#
title