Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bağımsızlık kutlamaları sanal ortamda yapıldı
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Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bağımsızlık kutlamaları sanal ortamda yapıldı

Bir son dakika haberine göre Endonezya'da 17 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlamaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirildi.

Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle bağımsızlık kutlamaları sanal ortamda yapıldı
17.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:44

Endonezya'da 17 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlamaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirildi.

Endonezya'nın bağımsızlığının 75. yıl dönümünde, her yıl ülke genelinde düzenlenen geniş kapsamlı etkinliklere bu yıl salgın nedeniyle kısıtlama getirildi.

Cadde ve sokakların bayraklarla donatıldığı ülke genelinde, belirli bölgelerdeki gösteriler ve idari bölgelerde yapılan resmi törenler sanal ortamda canlı yayınlandı.

Bazı eyalet ve kentlerde yapılan kültürel oyun ve yarışmaların ise düşük katılımla sağlık protokollerine uygun şekilde yapılmasına izin verildi.

Devlet Başkanı Widodo'nun kıyafeti dikkati çekti

Devlet Başkanı Joko Widodo ve Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, Başkanlık Sarayı'nda salgın nedeniyle kısıtlı katılımla düzenlenen resmi törene katıldı.

Widodo'nun, törende, Doğu Nusa Tenggara eyaletine ait güç, koruma ve cesaret gibi çeşitli kavramları sembolize eden geleneksel kıyafet giymesi dikkati çekti.

Öte yandan, ülkenin çeşitli bölgelerinde bağımsızlık günü dolayısıyla paraşütle havada, su dalgıçlarıyla deniz altında ve tekneler aracılığıyla deniz yüzeyinde bayrak açma etkinlikleri düzenlendi.

75. yıla özel banknot basıldı

Merkez Bankası, bağımsızlığın 75. yıl dönümü dolayısıyla 75 milyon adet 75 bin rupiah (yaklaşık 5 dolar) özel banknot çıkardı.

Banknotun ön yüzünde ülkenin "kurucu babaları" olan ilk Devlet Başkanı Ahmed Sukarno ve Başkan Yardımcısı Muhammed Hatta'nın resimleri yer alıyor.

Maliye Bakanı Sri Mulyani, hükümetin özel baskıyla finansal sistemde likiditeyi arttırma ya da piyasaya para enjekte etmek amacı taşımadığını belirtti.

Bağımsızlık tarihi

İslamiyet'in Müslüman tüccarlar tarafından yayıldığı Endonezya, 1511'de Portekiz tarafından işgal edilerek sömürge altına girdi. Ülke daha sonra İspanya, Hollanda ve İngiliz sömürgesi oldu.

1942-1945 yıllarında Japonya tarafından işgal edilen Endonezya, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasından sonra Japon birlikleri İngiliz birliklerinin gözetiminde Endonezya'da yönetim ve idareyi 1945 yılının sonuna dek sürdürdü. Endonezya Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenilgisini takiben 17 Ağustos 1945'te bağımsızlığını ilan etti.

Dönemin siyasi lideri Sukarno'nun bağımsızlık ilanını tanımayan ve sömürge yönetimini sürdürmek isteyen Hollanda Krallığı ise Sumatra ve Cava adalarına askeri birlikler konuşlandırdı.

Bazı bölgelerdeki çatışmaların ardından taraflar arasındaki barış görüşmeleri, Hollanda Krallığı'nın 27 Aralık 1949 yılında Endonezya'nın bağımsızlığını tanımasıyla sonuçlandı.

Kurucu Devlet Başkanı Sukarno, 20 yıllık görev süresinin sonunda 1965 yılında darbeyle iktidardan uzaklaştırılması sonrası General Suharto devlet başkanlığı koltuğuna geçti.

General Suharto da 32 yıl iktidarda kaldı ve ülkede patlak veren kitlesel gösteriler üzerine 21 Mayıs 1998 tarihinde istifa etmek zorunda kaldı.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan ve 268 milyonu aşan nüfusuyla Endonezya'nın yüzde 87'si Müslüman, yüzde 10'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer inanç sahiplerinden oluşuyor.

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Kaynak: AA

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