Son dakika haber! Endonezya'da güvenlik güçleriyle isyancı grup arasındaki çatışmada bir tuğgeneral öldü
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Son dakika haber! Endonezya'da güvenlik güçleriyle isyancı grup arasındaki çatışmada bir tuğgeneral öldü

Son dakika haber! Endonezya'da güvenlik güçleriyle isyancı grup arasındaki çatışmada bir tuğgeneral öldü
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Endonezya'nın Papua eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı bir grup arasında 8 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda bir tuğgeneral yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Papua eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı bir grup arasında 8 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda bir tuğgeneral yaşamını yitirdi.

Yetkililer, çatışmaların 8 Nisan'da Endonezya'nın en doğusundaki Papua eyaletinde, isyancıların Puncak bölgesindeki Beoga köyünde üç okulu ateşe vermesi ve bir öğretmeni vurarak öldürmesi sonrasında başladığını bildirdi.

Yetkililer, Papua İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tuğgeneral Gusti Putu Danny Nugraha'nın çatışmalar sırasında başından vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusundan (TPNPB) olduğu sanılan isyancıların yakalanması için başlatılan operasyona polis, ordu ve istihbarat güçleri katıldı.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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