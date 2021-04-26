Son dakika haber! Endonezya'da güvenlik güçleriyle isyancı grup arasındaki çatışmada bir tuğgeneral öldü

Edinilen son dakika haberine göre Endonezya'nın Papua eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı bir grup arasında 8 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda bir tuğgeneral yaşamını yitirdi.