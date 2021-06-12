Son dakika haber: En yüksek memnuniyet, terörle mücadele uygulamalarında
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Son dakika haber: En yüksek memnuniyet, terörle mücadele uygulamalarında

Son dakika haber: En yüksek memnuniyet, terörle mücadele uygulamalarında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın hizmet ve politikalarına ilişkin memnuniyet anketinde en yüksek memnuniyet, yüzde 85,89 ile terör örgütleriyle mücadele uygulamaları oldu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın hizmet ve politikalarına ilişkin memnuniyet anketinde en yüksek memnuniyet, yüzde 85,89 ile terör örgütleriyle mücadele uygulamaları oldu.

İçişleri Bakanlığı, bağlı birimlerinde verilen hizmetlerin vatandaş memnuniyetini ölçmek için her ay düzenli olarak IVR (Interactive Voice Response) (Etkileşimli Sesli Yanıt) robot teknolojisiyle anket düzenliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bağlı kuruluşları ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve valiliklerce verilen hizmetlerle ilgili vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla yapılan anketler, 'hizmet' ve 'politika' başlıklarında uygulanıyor.

HİZMET MEMNUNİYETİ ORANI YÜZDE 82'Hizmetler anketi' başlığında; alınan hizmetten genel memnuniyet, personel ilgisi, personel bilgi düzeyi, işlemin tamamlanma süresi ve birimin fiziki ortamı sorgulanıyor. Hizmet anketi başlığında, mayıs ayında 205 bin 330 kişiye düzenlenen ankette, genel memnuniyet oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.TERÖRLE MÜCADELEYE EN YÜKSEK MEMNUNİYET'Politikalar anketi' başlığında ise terör örgütleriyle mücadele, trafik güvenliği uygulamaları, uyuşturucu ile mücadele, hırsızlık, dolandırıcılık gibi asayiş olaylarıyla mücadele, kaçak göçle mücadele, afetlere hazırlık, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport belgesi dahil nüfus işlemlerindeki memnuniyet derecesine ilişkin belirlemeler yapıldı. Mayıs ayında bu başlık altında 100 bin 291 kişiye düzenlenen ankette; politikalardan genel memnuniyet yüzde 75,08 olarak ölçüldü. Bakanlığın uyguladığı politikalar içinde en yüksek memnuniyet, yüzde 85,89 ile terör örgütleriyle mücadelede oldu. Bunu yüzde 84,08 ile kimlik kartı, sürücü ve pasaport belgesi dahil nüfus işlemleri, yüzde 77,79 ile uyuşturucuyla mücadele politikaları izledi.KİŞİSEL VERİLER KORUNUYOR

'Vatandaş Memnuniyet Anket Uygulaması', 2020 yılının Mayıs ayı itibarıyla IVR (Interactive Voice Response) (Etkileşimli Sesli Yanıt) robot teknolojisi kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu teknoloji ile sesler yazıya, yazılar sese dönüştürülmesi temelli yapay zeka sayesinde günlük 8 bin arama kapasitesiyle daha doğru sonuçlara varılabiliyor. 2020 yılı itibarıyla İçişleri Bakanlığı anketleri çeşitli dillerde yapılarak ana dilleri farklı olan kişilerin görüşleri de anket sonucuna dahil ediliyor. Ayrıca anket kapsamında verilen cevaplar anonimleştirildiğinden kişisel veriler de ihlal edilmiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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