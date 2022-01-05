Mersin'de, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi eğitimleri sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 1430 kadına eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Akdeniz, Yenişehir, Tarsus, Erdemli, Sİlifke ve Mut ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi" eğitimlerini sürdürüyor.

Proje kapsamında 1430 kadına eğitim verildi.

Eğitimlerde anne ve anne adaylarına uyuşturucu kullanımında erken tespit ve müdahalenin önemini anlatıldı.

Annelerle sağlanacak iş birliği sayesinde uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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