Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,820857-0,27Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227224-0,26HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,820857-0,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227224-0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,548228-0,26
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,028368-0,10
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,083296-0,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,056522-0,80
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,724531-0,63
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,125236-0,40
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,317095-0,24
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,518841-0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,045168-0,11
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,972314-0,03
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,922207-0,03
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,023901-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son dakika: Rekor üstüne rekor! Dolar 17 liraya, altının gram fiyatı bin liraya dayandı

Son dakika: Rekor üstüne rekor! Dolar 17 liraya, altının gram fiyatı bin liraya dayandı

 1 ay sonra gelen sürpriz! Fed belirsizliği kalktı, altın bugün 1.800 doların üzerini gördü

1 ay sonra gelen sürpriz! Fed belirsizliği kalktı, altın bugün 1.800 doların üzerini gördü

 Son Dakika: Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Son Dakika: Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title