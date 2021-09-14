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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,8681310,49
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0698520,44
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,4676080,41
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0521210,40
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0949970,40
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0168561,63
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0366221,12
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1018810,66
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0492750,58
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,1210690,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1035911,74
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0589141,04
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1419720,90
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5441150,78
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,0413150,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,1617392,38
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0268331,01
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9339720,93
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9390690,93
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,9512060,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2134620,74
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,1251310,67
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3539380,46
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0332720,43
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,6527340,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,0486710,15
TEB Portföy Altın Fonu0,1134410,12
Ak Portföy Altın Fonu0,1072720,12
QNB Finans Portföy Altın BYF42,7774930,10
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0676900,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,7132860,06
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0919570,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0908500,05
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0734690,05
Deniz Port. Para Piyasası Fonu1,1843030,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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