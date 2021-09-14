Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAura Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,868131
|0,49
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069852
|0,44
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,467608
|0,41
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052121
|0,40
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,094997
|0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016856
|1,63
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036622
|1,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,101881
|0,66
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,049275
|0,58
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,121069
|0,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,103591
|1,74
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058914
|1,04
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,141972
|0,90
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,544115
|0,78
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,041315
|0,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,161739
|2,38
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,026833
|1,01
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,933972
|0,93
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,939069
|0,93
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,951206
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,213462
|0,74
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,125131
|0,67
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,353938
|0,46
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033272
|0,43
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,652734
|0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,048671
|0,15
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,113441
|0,12
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,107272
|0,12
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,777493
|0,10
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067690
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,713286
|0,06
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,091957
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,090850
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,073469
|0,05
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|1,184303
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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