Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,868131 0,49 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069852 0,44 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,467608 0,41 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052121 0,40 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094997 0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016856 1,63 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036622 1,12 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,101881 0,66 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049275 0,58 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,121069 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103591 1,74 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058914 1,04 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,141972 0,90 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,544115 0,78 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,041315 0,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,161739 2,38 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,026833 1,01 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,933972 0,93 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,939069 0,93 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,951206 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,213462 0,74 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,125131 0,67 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,353938 0,46 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033272 0,43 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,652734 0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,048671 0,15 TEB Portföy Altın Fonu 0,113441 0,12 Ak Portföy Altın Fonu 0,107272 0,12 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,777493 0,10 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067690 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,713286 0,06 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,091957 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,090850 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,073469 0,05 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,184303 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler