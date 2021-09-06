Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,50 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,50 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,742041 4,06 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,053075 3,91 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,013695 3,50 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,866526 3,43 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,039135 3,27 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043661 2,20 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035132 1,71 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,939473 1,33 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,198750 1,27 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,049146 0,87 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara