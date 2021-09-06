Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,50 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,50 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,742041
|4,06
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,053075
|3,91
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,013695
|3,50
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,866526
|3,43
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,039135
|3,27
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043661
|2,20
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035132
|1,71
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,939473
|1,33
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,198750
|1,27
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,049146
|0,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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