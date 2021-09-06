Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,50 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,50 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,7420414,06
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0530753,91
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0136953,50
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8665263,43
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0391353,27
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0436612,20
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0351321,71
QNB Finans Portföy Altın BYF42,9394731,33
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,1987501,27
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0491460,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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