Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5715140,33
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2369250,30
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0313130,23
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8488240,22
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0455950,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0161910,50
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0340500,42
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,1115540,16
Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0976230,14
Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu1,1049630,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,8750830,03
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1050060,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0762380,55
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0332330,39
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,1407770,37
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,0306570,27
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,2657230,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,1084060,06
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0214540,05
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu2,1094810,05
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0343330,05
Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu1,1645360,05
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0112000,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0024250,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0812630,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0166230,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0802070,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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