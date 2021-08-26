Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,571514 0,33 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236925 0,30 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031313 0,23 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,848824 0,22 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045595 0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016191 0,50 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034050 0,42 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,111554 0,16 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,097623 0,14 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,104963 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,875083 0,03 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,105006 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,076238 0,55 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,033233 0,39 Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,140777 0,37 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,030657 0,27 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,265723 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,108406 0,06 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,021454 0,05 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 2,109481 0,05 Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,034333 0,05 Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu 1,164536 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011200 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,002425 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,081263 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,016623 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,080207 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara