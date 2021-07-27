Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0272371,77
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0280611,36
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0252861,18
Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0247540,87
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0315770,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0484064,74
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,9071253,55
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1934312,44
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1168162,18
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0356422,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1507181,24
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,9482211,11
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0422271,00
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1434580,97
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,0422760,82
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0811073,10
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9332832,92
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0272532,31
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1884581,56
Garanti Portföy İki. Değ. Fon2,5081041,54
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,6961110,68
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0336030,67
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3737020,66
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3722540,61
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2665120,56
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1373700,55
TEB Portföy Altın Fonu0,1168240,55
Ak Portföy Altın Fonu0,1104750,55
Deniz Port. Altın Fonu0,0597710,55
İş Portföy Altın Fonu0,0537090,55
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3059550,12
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6967310,08
TEB Portföy Para Piyasası Fonu440,8860230,06
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0717720,06
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1613920,05
???????

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Muslera Aytaç Kara Hakan Reçber Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:55:43. #1.16#

title