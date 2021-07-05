Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|829,191382
|0,35
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,887415
|0,23
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,068488
|0,17
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,030985
|0,16
|Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,573166
|0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,963636
|1,37
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,180519
|1,37
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,121275
|1,29
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,164959
|1,22
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,874580
|0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,584240
|1,33
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,958224
|1,26
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,914775
|1,00
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,876835
|0,99
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,479077
|0,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,622846
|1,54
|HSBC Portföy Değ. Fon
|148,054450
|1,07
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,430556
|1,06
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,065299
|0,71
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,027212
|0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,256800
|0,72
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,065667
|0,70
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,000408
|0,69
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,011478
|0,68
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,895416
|0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,556479
|1,40
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,839806
|0,91
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,038851
|0,85
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,069489
|0,75
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,764687
|0,75
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,053165
|0,15
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,976378
|0,15
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,075935
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,148552
|0,15
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,052345
|0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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