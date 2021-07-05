Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF829,1913820,35
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,8874150,23
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0684880,17
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0309850,16
Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,5731660,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9636361,37
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1805191,37
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1212751,29
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1649591,22
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,8745800,92
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5842401,33
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9582241,26
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,9147751,00
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,8768350,99
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4790770,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6228461,54
HSBC Portföy Değ. Fon148,0544501,07
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4305561,06
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0652990,71
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0272120,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2568000,72
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0656670,70
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0004080,69
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0114780,68
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,8954160,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,5564791,40
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,8398060,91
Inveo Portföy Altın Fon1,0388510,85
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0694890,75
QNB Finans Portföy Altın BYF43,7646870,75
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0531650,15
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9763780,15
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0759350,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1485520,15
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0523450,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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