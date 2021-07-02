Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0302940,20
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5569920,13
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2614390,10
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu22,5402740,07
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,0792640,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0476901,61
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0176581,15
Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0018170,49
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1047400,47
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,5696910,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5633981,88
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,4772571,72
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,9622551,66
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4647701,62
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu0,8984741,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9955202,04
Tacirler Portföy Değ. Fon4,5528381,26
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0489361,20
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4260350,97
Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon0,0379510,92
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5540661,25
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,8621291,23
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3743321,10
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4721981,02
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1548130,91
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Gedik Portföy Altın Fon1,0301150,76
Garanti Portföy Altın Fonu0,1357590,39
Deniz Port. Altın Fonu0,0590570,39
TEB Portföy Altın Fonu0,1154590,39
Ak Portföy Altın Fonu0,1091310,38
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0515370,05
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1628010,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0742880,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0507460,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1468050,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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