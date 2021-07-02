Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030294
|0,20
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,556992
|0,13
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,261439
|0,10
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|22,540274
|0,07
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,079264
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047690
|1,61
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017658
|1,15
|Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,001817
|0,49
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104740
|0,47
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,569691
|0,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,563398
|1,88
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,477257
|1,72
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,962255
|1,66
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,464770
|1,62
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|0,898474
|1,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,995520
|2,04
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,552838
|1,26
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048936
|1,20
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,426035
|0,97
|Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon
|0,037951
|0,92
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,554066
|1,25
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,862129
|1,23
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,374332
|1,10
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,472198
|1,02
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,154813
|0,91
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,030115
|0,76
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,135759
|0,39
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059057
|0,39
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,115459
|0,39
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,109131
|0,38
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,051537
|0,05
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,162801
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,074288
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,050746
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,146805
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Bakan Dönmez: "(YEKA GES-3) Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek"
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