Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu3,2230980,26
QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,2327970,10
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0309200,08
Yapı Kredi Port. Çlşan.Hes.Kısa Vad.Borç.Araç. Fonu0,0240540,08
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0269520,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0356770,72
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1635490,62
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9516170,62
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1069200,40
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1496860,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,4247590,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0483570,33
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9756530,16
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,2058840,12
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0816260,10
HSBC Portföy Değ. Fon145,2246480,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0208470,05
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0334210,05
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0419290,05
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu2,0568800,05
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu1,1370110,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF46,9378350,68
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,3504610,12
QNB Finans Portföy Altın BYF43,3902950,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0708950,10
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0256930,08
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7622260,07
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0193370,06
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu24,4518900,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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