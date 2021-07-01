Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|3,223098
|0,26
|QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,232797
|0,10
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,030920
|0,08
|Yapı Kredi Port. Çlşan.Hes.Kısa Vad.Borç.Araç. Fonu
|0,024054
|0,08
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,026952
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035677
|0,72
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,163549
|0,62
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,951617
|0,62
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,106920
|0,40
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,149686
|0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,424759
|0,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048357
|0,33
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,975653
|0,16
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,205884
|0,12
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,081626
|0,10
|HSBC Portföy Değ. Fon
|145,224648
|0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020847
|0,05
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,033421
|0,05
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,041929
|0,05
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|2,056880
|0,05
|KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
|1,137011
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|46,937835
|0,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,350461
|0,12
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,390295
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,070895
|0,10
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,025693
|0,08
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,762226
|0,07
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,019337
|0,06
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|24,451890
|0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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