Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0934711,38İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0637421,33İş Portföy Euro. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,093471 1,38 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,063742 1,33 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,593200 1,33 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 9,088890 1,32 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041155 1,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,042993 2,54 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,095762 1,90 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046981 1,50 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043987 1,24 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,309864 1,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,155875 3,54 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 158,995211 3,13 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,096341 2,84 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,126464 2,58 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,124836 2,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,569965 1,89 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,024733 1,82 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,050647 1,69 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,232888 1,51 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,110307 1,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,487239 1,52 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,107966 1,51 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,860317 1,42 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,031014 1,39 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,190944 1,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,054064 1,33 Garanti Portföy Altın Fonu 0,123666 1,31 TEB Portföy Altın Fonu 0,105263 1,30 İş Portföy Altın Fonu 0,048513 1,29 Ak Portföy Altın Fonu 0,099617 1,27 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,097232 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,933250 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,006048 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,005519 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,659697 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara