Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0934711,38İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0637421,33İş Portföy Euro. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0934711,38
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0637421,33
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,5932001,33
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,0888901,32
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0411551,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0429932,54
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0957621,90
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0469811,50
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0439871,24
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,3098641,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1558753,54
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu158,9952113,13
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0963412,84
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1264642,58
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1248362,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,5699651,89
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0247331,82
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0506471,69
Tacirler Portföy Değ. Fon5,2328881,51
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,1103071,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,4872391,52
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1079661,51
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8603171,42
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0310141,39
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1909441,33
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0540641,33
Garanti Portföy Altın Fonu0,1236661,31
TEB Portföy Altın Fonu0,1052631,30
İş Portföy Altın Fonu0,0485131,29
Ak Portföy Altın Fonu0,0996171,27
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0972320,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9332500,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0060480,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0055190,05
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6596970,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:28:01. #1.14#
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