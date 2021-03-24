Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

24.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:11
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0100490,49Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,2169640,24İş Portföy PY Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0100490,49
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,2169640,24
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0308050,06
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu3,0383760,05
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu412,6946280,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0298472,70
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,6832882,68
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF18,7348122,38
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF16,5725602,29
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,4270231,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon10,4526641,01
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,6844850,82
İş Portföy İki. Değ. Fon10,5601040,69
Tacirler Portföy Değ. Fon4,8483570,52
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu4,3128970,48
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3921372,91
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,8623661,08
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0956671,00
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3487650,96
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5670490,78
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0228710,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0900970,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9272170,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0242690,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0473260,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:12:55. #1.16#
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