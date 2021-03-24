Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0100490,49Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,2169640,24İş Portföy PY Özel Sek.