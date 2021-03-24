Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
24.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:11
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0100490,49Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,2169640,24İş Portföy PY Özel Sek.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,010049
|0,49
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,216964
|0,24
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,030805
|0,06
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|3,038376
|0,05
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|412,694628
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,029847
|2,70
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,683288
|2,68
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|18,734812
|2,38
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|16,572560
|2,29
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,427023
|1,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|10,452664
|1,01
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,684485
|0,82
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|10,560104
|0,69
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,848357
|0,52
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|4,312897
|0,48
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,392137
|2,91
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,862366
|1,08
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,095667
|1,00
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,348765
|0,96
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,567049
|0,78
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,022871
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,090097
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,927217
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024269
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,047326
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500