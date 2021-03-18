Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
18.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026824
|0,32
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|719,626202
|0,31
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,831937
|0,29
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,580835
|0,25
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,216418
|0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,014128
|0,19
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,975203
|0,13
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043916
|0,12
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,305883
|0,12
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,279843
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,403998
|0,59
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,086946
|0,53
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,863377
|0,51
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|140,932163
|0,49
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,821379
|0,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,022846
|0,32
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,589416
|0,19
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,023096
|0,17
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,036158
|0,12
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,029720
|0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,057674
|0,44
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,692086
|0,44
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,863511
|0,41
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055278
|0,41
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,639607
|0,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,098131
|0,45
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,115189
|0,44
|İş Portföy Altın Fonu
|0,045301
|0,44
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058636
|0,44
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,092981
|0,44
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,019757
|0,05
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|132,775905
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,924501
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,086861
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,224899
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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