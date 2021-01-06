Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

06.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:06
Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,10 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,96 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,10 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,96 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0103395,22
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0438432,10
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,6458101,96
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,6740371,51
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0829461,46
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0421981,45
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,1583501,32
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1035161,31
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0368431,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0647021,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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