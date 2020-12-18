Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.