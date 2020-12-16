Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,17 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,14 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.