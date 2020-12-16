Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

16.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:44
Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,17 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,14 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,17 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,14 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0124991,66
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,9787361,17
Garanti Portföy Altın Fonu0,1293041,14
TEB Portföy Altın Fonu0,1098161,12
QNB Finans Portföy Altın BYF41,2337551,10
Fiba Portföy Altın Fonu0,0385281,10
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1918161,07
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9673681,06
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8894321,02
İş Portföy Altın Fonu0,0506411,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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