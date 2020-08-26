Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,25 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,30 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
26.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:48
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,25 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,30 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009540
|2,25
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035184
|1,56
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,073500
|1,30
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046699
|1,24
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032959
|1,20
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|119,567677
|1,10
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,092774
|0,78
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023158
|0,76
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030828
|0,74
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,068471
|0,66
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Kaynak: AA