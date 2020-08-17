Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,98 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,96 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.
17.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:21
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,98 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,96 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,382672
|1,13
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060999
|0,98
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,889949
|0,96
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050159
|0,95
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,184456
|0,95
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055847
|0,94
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038316
|0,94
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065035
|0,93
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127676
|0,92
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102988
|0,91
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Kaynak: AA