Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,98 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,96 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,98 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,96 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,382672 1,13 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060999 0,98 HSBC Portföy Altın Fonu 3,889949 0,96 İş Portföy Altın Fonu 0,050159 0,95 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,184456 0,95 Deniz Port. Altın Fonu 0,055847 0,94 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038316 0,94 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065035 0,93 Garanti Portföy Altın Fonu 0,127676 0,92 Ak Portföy Altın Fonu 0,102988 0,91 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA