Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,23 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,61 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,23 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,61 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,069822 3,23 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009316 2,79 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 114,796846 2,61 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031505 2,21 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034342 2,02 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,100621 2,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,090135 1,96 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040647 1,82 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053266 1,61 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,678762 1,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA