Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,23 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,61 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
13.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:10
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,23 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,61 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,069822
|3,23
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009316
|2,79
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|114,796846
|2,61
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,031505
|2,21
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034342
|2,02
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,100621
|2,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,090135
|1,96
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040647
|1,82
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053266
|1,61
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,678762
|1,27
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Kaynak: AA