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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1171132,50Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1596152,46MetLife Em. ve Hay. K.D.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1171132,50
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1596152,46
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0957022,42
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1807742,39
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,2578732,37
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0301672,20
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0328011,84
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0140380,48
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0123590,14
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0129520,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0162823,39
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0499513,37
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0490873,35
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1541983,32
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0541803,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0604932,82
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0246642,73
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,2120242,70
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,3530902,68
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0289782,68
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0155544,84
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0515612,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0688301,96
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0990001,92
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0523761,66
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0287603,75
NN Hay. Em. Altın EYF0,0533573,72
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0888953,71
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0860513,71
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0856953,69
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0300020,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0784970,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0834080,04
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0792430,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0332130,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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