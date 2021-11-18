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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,13 ile "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,13 ile "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015886-1,00
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,052716-0,13
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018832-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,080821-0,08
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021830-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,067925-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,079227-0,08
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,075579-0,07
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,037260-0,07
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,044587-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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