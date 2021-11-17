Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 2,98 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,34 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 2,98 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,34 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0160473,02
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0726512,98
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0682942,34
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0656292,33
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0598842,33
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0215842,27
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0642062,25
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0626182,25
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0663692,25
NN Hay. Em. Altın EYF0,0398252,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı

 Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip

Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip

 Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar ve altının yükselişi durdurulamıyor

Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar ve altının yükselişi durdurulamıyor

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title