Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025896 0,29 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,115544 0,08 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,088694 0,06 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057272 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,027061 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020729 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024609 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010982 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010427 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010829 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,180781 1,74 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,104177 1,73 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,174678 1,72 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043259 1,72 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,153296 1,72 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017627 1,50 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,027356 1,36 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,025190 1,24 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030364 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,089839 1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049392 1,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070274 1,21 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038219 1,12 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026542 1,12 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033222 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051715 0,79 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017303 0,79 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016297 0,79 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051855 0,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032214 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası ZEM Para Piyasası EYF 0,030889 0,06 VEM Para Piyasası EYF 0,076352 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,079219 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,027850 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,075685 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler