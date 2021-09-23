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Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0258960,29VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1155440,08Garanti Em. Hay. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0258960,29
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1155440,08
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0886940,06
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0572720,05
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0270610,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0207290,51
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0246090,33
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109820,04
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104270,02
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108290,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1807811,74
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1041771,73
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1746781,72
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0432591,72
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1532961,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0176271,50
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0273561,36
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0251901,24
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0303641,23
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0898391,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0493921,26
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0702741,21
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0382191,12
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0265421,12
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0332220,60
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0517150,79
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0173030,79
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0162970,79
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0518550,78
NN Hay. Em. Altın EYF0,0322140,78
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
ZEM Para Piyasası EYF0,0308890,06
VEM Para Piyasası EYF0,0763520,06
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0792190,05
HEM Para Piyasası EYF0,0278500,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0756850,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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