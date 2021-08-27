BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0802850,12AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,080285
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,066155
|0,10
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047255
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,078808
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,077342
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,105528
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015939
|0,23
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020904
|0,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,041950
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018936
|0,12
|BNP Paribas Cardif Em. Katılım Katkı EYF
|0,016300
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027444
|0,22
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039458
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029715
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,030208
|0,13
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,030766
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035001
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030507
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,075408
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,028569
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,083854
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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