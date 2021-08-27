BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0802850,12AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0802850,12
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0661550,10
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0472550,10
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0788080,10
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0773420,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1055280,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0159390,23
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0209040,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0419500,12
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0189360,12
BNP Paribas Cardif Em. Katılım Katkı EYF0,0163000,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0274440,22
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0394580,22
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0297150,13
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0302080,13
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0307660,10
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0350010,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0305070,05
VEM Para Piyasası EYF0,0754080,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0285690,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0838540,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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