BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0802850,12AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,080285 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,066155 0,10 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047255 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,078808 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,077342 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,105528 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015939 0,23 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020904 0,13 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,041950 0,12 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018936 0,12 BNP Paribas Cardif Em. Katılım Katkı EYF 0,016300 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027444 0,22 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039458 0,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029715 0,13 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,030208 0,13 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,030766 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035001 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,030507 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,075408 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028569 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,083854 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara