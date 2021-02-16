Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

16.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:50
Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0260610,15Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0502450,10Allianz Yaşam ve Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0260610,15
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0502450,10
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0377660,10
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0827400,08
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0798380,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100740,58
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0185780,33
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0101070,30
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0100930,22
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218340,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0373831,50
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1106601,42
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1100761,42
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0417811,41
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1887181,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0208881,68
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0305491,31
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0172321,10
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0907601,06
VEM Dinamik Değişken EYF0,0779831,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0410581,31
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0285321,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0484600,96
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0684890,91
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0396200,68
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0237970,06
HEM Para Piyasası EYF0,0251530,06
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0766330,06
ZEM Para Piyasası EYF0,0278980,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0683460,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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