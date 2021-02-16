Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
16.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:50
Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0260610,15Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0502450,10Allianz Yaşam ve Em. Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026061
|0,15
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050245
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037766
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082740
|0,08
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079838
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010074
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018578
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010107
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010093
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021834
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,037383
|1,50
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,110660
|1,42
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,110076
|1,42
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041781
|1,41
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,188718
|1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020888
|1,68
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030549
|1,31
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017232
|1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,090760
|1,06
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077983
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041058
|1,31
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028532
|1,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048460
|0,96
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068489
|0,91
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039620
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023797
|0,06
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025153
|0,06
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,076633
|0,06
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027898
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,068346
|0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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