BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

29.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:32
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0642460,26AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0642460,26
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0556880,17
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0992590,16
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0137600,16
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF0,1021830,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0183100,80
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218470,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0594483,41
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0553503,09
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1062462,21
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0955372,20
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1057532,20
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0318602,09
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0879581,68
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0295111,55
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0474921,52
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0328921,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0395622,53
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0274992,50
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0469911,78
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0665551,52
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0321741,33
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0259080,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0236040,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0678000,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0317310,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0760230,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 14:33:01. #1.16#
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