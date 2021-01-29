BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0642460,26AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.