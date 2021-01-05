BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

05.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:02
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0255500,11Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0492870,11Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0255500,11
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0492870,11
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0726300,06
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0239400,04
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0262140,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0215830,55
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0801451,76
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1059531,50
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1055521,49
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0360081,46
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0554201,46
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0323371,52
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0239671,31
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0203461,22
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0870801,14
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0294890,99
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0454600,91
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0645220,86
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0287970,55
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0294470,55
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0224880,39
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0491121,21
VEM Altın Katılım EYF0,0509181,14
ZEM Altın Katılım EYF0,0489431,13
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0471461,13
NN Hay. Em. Altın EYF0,0296761,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0314030,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0283230,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0712620,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0233590,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0670800,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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