Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0254110,08Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0722880,04Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç.