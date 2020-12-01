Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları

01.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:18
Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,34 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,34 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0976490,38
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0940910,34
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0556590,21
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0147340,12
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1020360,09
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0908940,08
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0745310,06
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0519200,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0259430,05
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF0,0201980,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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