Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları
01.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:18
Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,34 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,34 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,097649
|0,38
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094091
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,055659
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014734
|0,12
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,102036
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,090894
|0,08
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,074531
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051920
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025943
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,020198
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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