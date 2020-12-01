Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,34 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.