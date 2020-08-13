Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları
Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
13.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:14
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018737
|1,79
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,088132
|1,31
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037002
|1,17
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,063279
|1,08
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080812
|0,93
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046990
|0,91
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,088108
|0,89
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085971
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,067514
|0,86
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,126757
|0,85
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA