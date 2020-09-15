Son dakika haber: En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi
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Son dakika haber: En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi

Son dakika spor haberi: İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Son dakika haber: En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi
15.09.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:21

İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 126 milyon dolarla 2020 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Messi'nin ardından İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 117 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında görev yapan Brezilyalı Neymar, 96 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Futbolcu Kulüp Gelir (dolar)
1 Lionel MessiBarcelona 126 milyon
2Cristiano RonaldoJuventus117 milyon
3NeymarPSG96 milyon
4Kylian MbappePSG42 milyon
5 Muhammed SalahLiverpool 37 milyon
6 Paul PogbaManchester United34 milyon
7 Antoine GriezmannBarcelona33 milyon
8 Gareth BaleReal Madrid 29 milyon
9 Robert LewandowskiBayern Münih28 milyon
10 David de GeaManchester United27 milyon

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Kaynak: AA

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