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Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Inveo Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,63 ile "Garanti Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,40 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Inveo Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,63 ile "Garanti Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,40 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,056522-0,80
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,724531-0,63
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,125236-0,40
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,820857-0,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227224-0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,548228-0,26
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,317095-0,24
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,518841-0,21
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,045168-0,11
Qinvest Portföy Değ. Fon0,092352-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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