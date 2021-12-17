Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Inveo Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,63 ile "Garanti Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,40 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Inveo Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,63 ile "Garanti Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,40 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,056522
|-0,80
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,724531
|-0,63
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,125236
|-0,40
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,820857
|-0,27
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227224
|-0,26
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548228
|-0,26
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,317095
|-0,24
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,518841
|-0,21
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,045168
|-0,11
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,092352
|-0,10
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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