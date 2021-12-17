Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Inveo Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,63 ile "Garanti Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,40 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: