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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu1,335038-0,02Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032690-0,02İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu1,335038-0,02
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032690-0,02
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,057323-0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,119962-0,21
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,422781-0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,177082-0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Aura Portföy Değ. Fon0,866799-0,29
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,296174-0,23
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,419737-0,16
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon1,105368-0,12
Ak Portföy İkinci Değişken Fon1,703903-0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,961353-0,16
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,638346-0,10
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,149272-0,10
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,038214-0,04
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,811017-0,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,120968-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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